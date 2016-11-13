Четырнадцать боевиков ликвидированы на севере Синая

В воскресенье, 13 ноября, в северной части Синайского полуострова египетские силы безопасности ликвидировали в ходе спецоперации по восстановлению законности в одном из регионов четырнадцать боевиков.

Представитель штаба армейского контингента, который принимал участие в операции по ликвидации террористов на Синае полковник Мухаммед Самир отметил, что силам безопасности удалось ликвидировать пять пунктов сбора экстремистов. Кроме того, они смогли уничтожить не менее десяти мощных взрывных устройств, готовых к использованию, и джип с крупнокалиберным пулеметом.

Как уточняет сегодня ТАСС, в ходе спецоперации были также найдены огромные запасы оружия.