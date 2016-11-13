В Афганистане закрылось посольство США

В воскресенье, 13 ноября, стало известно, что посольство Соединенных Штатов Америки в Афганистане было закрыто после нападения повстанцев на посольство ФРГ, а также американскую военную базу.

Как сообщает сегодня агентство Associated Press, ссылаясь на данные посольства США, оно будет временно закрыто для оказания услуг в качестве меры предосторожности.

Напомним, накануне в ходе теракта на авиабазе Баграм, которая расположена неподалеку от Кабула, погибли четверо американских граждан, в частности, два солдата. Во время нападения талибов на консульство ФРГ в городе Мазари-Шариф убили шесть человек, а ранили около сотни.