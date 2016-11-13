Во Франции продлят режим чрезвычайного положения

Французские власти намерены продлить в стране режим чрезвычайного положения, введенный для проведения эффективного задержания подозрительных лиц, а также для осуществления других видов контроля.

Данное заявление сделал сегодня премьер-министр Франции Манюэль Вальс в ходе интервью радиостанции "Би-би-си". Предполагается, что жители страны будут жить в условиях чрезвычайного положения еще в течение нескольких месяцев, поскольку через пару недель французы выйдут на крупные митинги и другие общественные мероприятия в преддверии президентских выборов 2017 года.

"Следует принять меры к защите демократии в стране", - завершил свою мысль Вальс.