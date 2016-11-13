Власти Канады позволили указывать в документах третий пол

Сегодня стало известно, что власти Канады позволили указывать в иммиграционных документах третий пол.

Теперь помимо стандартных вариантов "мужской" и "женский" появилась еще и третья графа - "иной". Данное нестандартное нововведение уже работает в системе электронной авторизации путешественников eTA. Уточняется, что подобным образом власти Канады решили попробовать устранить проблему тех личностей, которые, согласно данным в паспортах, относятся к третьему полу.

Ранее у подобных лиц возникали трудности с въездом в страну, так как автоматизированная система не обрабатывала их заявки.