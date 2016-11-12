На складе в Кишиневе уже сутки полыхает пожар

Сотрудники пожарной службы Кишинева уже сутки безрезультатно борются с огнем, охватившим складское помещение. Пожар, вспыхнувший в 10:58 по московскому времени, до сих пор не удалось локализовать.

Возгорание произошло на четвертом этаже, а затем распространилось по всему зданию из-за того, что внутри находились легковоспламеняющиеся материалы. В настоящий момент огнем охвачена площадь в тысячи квадратных метров. Существует опасность, что стены здания могут обрушиться, район оцеплен полицией.

Практически все пожарные города привлечены к тушению огня, на месте работают около ста человек. Пожар стал причиной гибели одного спасателя, еще шесть пожарных находятся в больнице.

Есть вероятность, что в здании остается одна из сотрудниц склада, но пожарные пока не могут попасть внутрь из-за огня.

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