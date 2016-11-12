Киев запретил немецкий фильм из-за положительного героя-россиянина

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Путин распорядился помочь украинскому городу с поставками газа
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Трамп: вскоре я позвоню Путину и пообщаюсь с ним
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Путин: есть такая идея - создать любительскую лигу по футболу
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Владимир Путин: наша армия никому не угрожает
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ФСБ предотвратила теракты в Москве и Санкт-Петербурге
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Американский профессор обосновал, почему Трампу грозит импичмент
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В Москве за сутки произошло почти 900 ДТП
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Песков рассказал о нежелании Кремля обсуждать с Западом Крым
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В алтайском селе при пожаре в частном доме погибли два мальчика
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В Минобороны назвали условие для новых гумпауз в Алеппо
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Ограбили московский дом депутата Госдумы
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В Китае День холостяка стал "черной пятницей"
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Шесть российских самбистов стали чемпионами мира в Болгарии
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Трамп обсудил с французским президентом проблему Украины, Сирии и ядерную программу
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В США впервые в истории отправилась украинская мука
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Пентагон рекомендует президенту США не сотрудничать с Россией по Сирии
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Медведев: Саакашвили опять обгадился
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Дональд Трамп похвалил тех, кто выступал против его избрания президентом США
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Председатель Госдумы РФ: отказаться от депутатской компенсации - это честно
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Госдума РФ поменяла правовое регулирование в профессиональном спорте
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Под Псковом дорожные рабочие геройски спасли тонущую собаку (ВИДЕО)
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Представлен официальный мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава»
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Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья
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Молодёжная хоккейная сборная России обыграла канадцев из OHL в матче Суперсерии
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Корешков проиграл Лиме нокаутом и потерял чемпионский пояс Bellator
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МИД России ничего не знает о приказе Обамы по «Джабхат ан-Нусре»
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Аналитики: российский рубль может обрушиться до нового минимума
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Российские футболисты проиграли Катару в товарищеском матче
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Дмитрий Песков: разногласий между Россией и США не избежать
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