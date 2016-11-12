Киев запретил немецкий фильм из-за положительного героя-россиянина

На Украине запрещен к показу немецкий фильм «Безбашенный Ник» из-за того, что среди героев картины присутствует положительный герой-россиянин.

Лента рассказывает, как сотрудник криминальной полиции в исполнении Тиля Швайгера разыскивает свою похищенную дочь. Поиски приводят полицейского в Москву, где ему на помощь приходит майор ФСБ. Вот этот-то майор и не понравился украинским властям. То, что фильм произведен не в России, киевских чиновников не остановило.

Как известно, Украина обвиняет Россию в аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Периодически под запрет на территории «незалежной» попадают различные фильмы и сериалы российского производства. А в начале октября Верховная Рада одобрила закон, который создает препятствия для ввоза в страну книг из РФ.