Весьма оригинально решили попрощаться с Бараком Обамой в Вашингтоне. На мосту невдалеке от Пентагона вывесили огромный плакат, на котором размещена надпись "Прощай, убийца".

Акцию стали активно обсуждать в Сети. Там же появились фотографии баннера. Сообщили о ней и сами организаторы.

Они написали, что не просто так окрестили Обаму таким словом. По их мнению, президент США развязал войны в целом ряде стран и взял на свою совесть гибель тысяч людей. По словам организаторов акции, Обама не заслуживает такой награды, как Нобелевская премия, сообщает ria.ru. Они считают, что американский лидер должен получить по заслугам в Гаагском суде.

Также приходят сведения, что баннер, которые повесили на мосту, такого большого размера, что мешает движению автомобилей.









Фото: twitter.com