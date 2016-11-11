Митинг против Трампа разогнали с помощью газа и резиновых пуль

«АН-онлайн» уже сообщали, что в ряде штатов прошли митинги в знак протеста против избрания президентом США Дональда Трампа. Этой ночью особенно сильные волнения зафиксированы в Портленде.

Там на митинг собралось около четырех тысяч человек. Толпа вела себя довольно агрессивно. Митингующие начали закидывать камнями витрины и автомобили. Сообщается также, что они поджигали мусорные баки.

Полиция потребовала, чтобы демонстранты разошлись. Однако они не только не послушались, но и стали кидать в правоохранителей различные предметы. В ответ стражи порядка были вынуждены применить несмертельное оружие. Использовав газ и резиновые пули, полицейские смогли разогнать толпу. Сообщается, что несколько человек были задержаны.