Эксперты спрогнозировали вероятность снятия санкций с России при Трампе

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, многих волнует вопрос, станет ли «новая метла по-новому мести» в отношениях с РФ. В частности, в таком аспекте, как антироссийские санкции.

По мнению экспертов банка Morgan Stanley, ограничения, наложенные администрацией Обамы на нашу страну, отменят в ближайшие два года с вероятностью 35 процентов. При этом специалисты утверждают, что санкции были наложены всего лишь административным указом. Не нужны законодательные инициативы, чтобы их снять, сообщает kommersant.ru.

Напомним, что США предполагали сохранять наложенные ограничения до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения по ситуации на Украине. Хотя Москва уже не раз напоминала, что не является стороной конфликта.

Ранее Марк Тонер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США, заявлял, что смена руководства страны не приведет к отмене санкций. Помимо этого сообщалось, что Евросоюз планирует продлить санкции до официального вступления Трампа на новый пост. Правда, отмечалось, что могут возникнуть трудности, если Дональд Трамп попытается улучшить отношения с Москвой.