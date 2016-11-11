В Бразилии прошел весьма необычный конкурс под названием «Мисс Бум-Бум». Участницы конкурса демонстрировали свою красоту, а пользователи Сети голосовали за понравившуюся девушку в режиме он-лайн.

Сначала были выбраны финалистки. А затем определили, кто из лучших леди стала самой-самой лучшей. Победа досталась модели Эрике Канеле. Девушка получила не только приз, но и немалую известность. Ведь ее ягодицы назвали самыми лучшими в мире, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фотографии красавицы очень популярны в Интернете, поклонники восторгаются прелестями девушки и активно ставят ей «лайки».









Фото: instagram.com