Клинтон после фиаско на выборах заметили прогуливающейся в лесу

Несостоявшийся президент США Хиллари Клинтон впервые появилась на людях после выборов.

Одна из жительниц штата Нью-Йорк встретила политика в лесу. По словам женщины, сначала она заметила мужа Клинтон Билла, а затем и саму Хиллари. Как рассказала американка на своей странице в Facebook, Клинтон была очень дружелюбна.

Женщина сфотографировалась с улыбающейся Хиллари. На снимке видно, что Клинтон держит на поводке собаку.









Фото: Facebook

Напомним, Хиллари Клинтон считалась фавориткой выборной гонки – эксперты прогнозировали ее уверенную победу. Однако итоги голосования преподнесли кандидатке от Демократической партии неприятный сюрприз – новым президентом США стал ее соперник республиканец Дональд Трамп.

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