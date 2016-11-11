Президенту Франции готовят импичмент

Президент Франции может быть отправлен в отставку до истечения срока полномочий: спикер Национальной ассамблеи ознакомил представителей исполнительной власти с проектом резолюции об импичменте Франсуа Олланда.

«Президент не должен был этого говорить…» - так называется нашумевшая книга Олланда, вышедшая в октябре. Там есть интервью и другие материалы, признание президента (позже опровергнутое в той же книге как фантазия) о направлении сотрудников спецслужб для ликвидации джихадистов. Говорить был не должен, но написал, в результате чего 79 депутатов, включая главу «Республиканцев» Кристиана Жакоба и бывшего главу правительства Франсуа Фийона, подписали проект резолюции об импичменте за разглашение государственной тайны. Что соответствует нарушению 68-й статьи Конституции о невозможности президента пренебрегать своими обязанностями.

Полномочия Олланда истекают в мае следующего года. Судя по опросам, его рейтинг упал до исторического минимума: политику президента поддерживают около 4% французов.

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