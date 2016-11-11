Министр обороны ФРГ: Трампу следует продолжать жесткую политику в отношении РФ

В одном из своих выступлений министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен довольно жестко высказалась в адрес избранного президента США.

Она заявила, что Дональду Трампу следует придерживаться внешней политики Америки и ее союзников, которая уже была ранее. По ее словам, Трамп должен решить, что для него важнее: поддержание демократии, порядка в мире или мужская дружба, сообщает ria.ru.

Также глава ведомства выразила надежду, что Трамп не будет смотреть на НАТО как на бизнес. Ведь в ходе предвыборной кампании он говорил, что союзникам следует платить США за обеспечение их безопасности. По словам министра, на таких принципах нельзя строить управление страной.