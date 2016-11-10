Россия не будет удлинять гумпаузы в Алеппо «просто так» - Минобороны

В Минобороны России подтвердили российским журналистам факт получения письма главы гуманитарной миссии ООН в Сирии Яна Эгланда, в котором содержится просьба увеличить продолжительность «гуманитарных пауз» в Алеппо.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:

«Нашим представителем в Женеве 7 ноября действительно было получено письмо от господина Эгланда, в котором содержится очередная просьба увеличить продолжительность будущих гуманитарных пауз в Алеппо.

Данные предложения мы получаем уже не в первый раз. И всякий раз это выглядит как попытка найти новую причину срыва доставки гуманитарной помощи от ООН жителям города Алеппо.

Хотел бы напомнить, что вне всякой зависимости от «гуманитарных пауз» российским Центром примирения за последние месяцы в Алеппо было доставлено более 100 тонн гуманитарных грузов.

Более того, ни одна «гуманитарная пауза» не вводилась внезапно.

О дате и времени очередной гумпаузы, размещении коридоров для выхода мирных жителей или боевиков, количестве доступных автобусов, машин скорой помощи, пунктов горячего питания, мер обеспечения безопасности, - представители ООН информировались заблаговременно.

Поэтому вся масштабная подготовка к «гуманитарным паузам» в Алеппо всегда проходила на глазах ООН и других международных организаций.

Кто действительно хочет помочь жителям Алеппо, тот помогает.

Безусловно «гуманитарные паузы» нужны. Но удлинять их просто так, не для оказания реальной помощи мирным жителям, а чтобы террористы смогли получше восстановить свою боеспособность, полагаем контрпродуктивным и противоречащим здравому смыслу».

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