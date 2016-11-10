Владелец питона, задушившего двух детей, оправдан судом

Хозяин четырёхметрового питона, задушившего двух малолетних братьев в Канаде, оправдан судом присяжных. Он был обвинен в преступной халатности, поскольку не закрыл люк вентиляционной шахты, куда проползла змея.

В ходе следствия установлено, что питон пытался сбежать и раньше, но застревал в трубах. Хозяин зоомагазина на первом этаже здания Жан-Клодом Савойе считал змею слишком большой, чтоб она смогла пролезть по вентиляции. Однако минимум сутки до трагедии питона не кормили, и он смог проползти в квартиру, где напал на спящих детей - четырехлетнего Ноя и его шестилетнего брата шестилетнего Коннора, приехавших погостить к родственникам. Позже он сам был убит.

Тем не менее, суд присяжных освободил Савойе из под стражи. Он и мать погибших три года назад детей отказались от общения с прессой, и пока не ясно, будет ли апелляция.

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