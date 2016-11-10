Де Ниро отказался от идеи избить Трампа

Американский актер Роберт Де Ниро не будет бить по лицу избранного президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа, хотя ранее обещал это сделать.

В эфире одного из телешоу артист отметил, что не сможет устроить драку с Трампом из-за уважения к должности президента. По словам Де Ниро, теперь американские избиратели должны внимательно следить за тем, выполнит ли глава государства свои предвыборные обещания.

В октябре Де Ниро выложил в интернет видео, в котором назвал кандидата от Республиканской партии «дураком». Также актер признался, что хочет ударить Трампа по лицу.

Стоит отметить, что антипатию к эксцентричному миллиардеру, ставшему 45-м президентом США, испытывают многие американские знаменитости. Так, актриса и певица Майли Сайрус после победы Трампа заявила, что уедет из страны. Накануне «АН-онлайн» писали о том, как сторонники республиканца издеваются в интернете над его оппонентами из мира шоу-бизнеса.