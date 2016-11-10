Витязь в изодранной шкуре

Украине снова не повезло. Или, наоборот, повезло: бегающий от грузинского правосудия экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сбросил с себя полномочия губернатора Одесской области, которыми его за умение вовремя крикнуть «Слава Украине!» как-то поощрил Петр Порошенко.



Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся …



Вообще, уходить из власти, громко хлопнув дверью, особенно когда в воздухе отчетливо запахло крутой уголовной статьей, ноу-хау именно грузинских лидеров.



По этой же схеме, напугав всех на очередном партсъезде надвигающейся «диктатурой», удачно спрыгнул с горбачевского поезда и тогдашний министр иностранных дел СССР г-н Шеварнадзе (предварительно успев не «за бесплатно» отчеркнуть на мировой карте российскую двухсотмильную рыболовную часть океана в пользу тех, кто не пожалел за это батоно Эдуарду немалое бабло).



Бабки впрок не пошли, с кресла президента Грузии его, без всякого уважения к сединам, выгнал верный вчерашний ученик Саакашвили.



Но тоже большой любви народа не снискал. Если только у постоянно меняющихся секретарш, помощниц, референтш и прочих смазливых «сторонниц революции роз», которые круглосуточно мелькали и в его приемной, и кабинете, и комнате отдыха, и у стола, и под столом и т.д.



Затем, по слухам, удавил премьера и бывшего кореша Жванию, затеял войну с соседями, позорно ее проиграл. В ЕС и НАТО не позвали, американцев стал активно раздражать, начал есть собственные галстуки, а когда земляки были готовы уже поднять его на вилы, свалил в Киев …



На ловца и зверь бежит



Собственно, больше Михаилу Саакашвили бежать было некуда.



На родине его ждут несколько статей УК. В Европе и Америке вообще не ждут, даже на Брайтоне. В Абхазии маячит дорога до ближайшего забора, в России — «встать, суд идет!» и т.д.



Да и на Украине, сколь не зубрил местную мову бывший горец, хлопцем он так и не стал. И это закономерно: предателей и перевертышей даже сами предатели и перевертыши презирают более всего. А на Украине именно эта категория граждан сегодня «правит бал».



Поругавшись с миллиардером и главой МВД Аваковым, получив от него прилюдно в «репу» стаканом с минералкой, Саакашвили потерял не только «лицо», но и последнюю поддержку пригревшего его Порошенко, т.к.умудрился вступить в конфликт и с ним.



Ответ последовал быстро: сначала из властных украинских кресел повылетали убежавшие от грузинского суда вместе с патроном подельники Саакашвили. Даже дочка одиозного реформатора Гайдара Маша, исполнив, видимо, все желания своего патрона Мишико, тоже слетела с кресла вице-губернатора Одесской области. Зачем надо было ехать так далеко?



— «Это не работа, мне это очень надоело и я очень устал!» — заявил одесский губернатор Саакашвили, картинно покидая должность губернатора Одессы.



Сделал он это весьма своевременно, не дожидаясь позорного снятия через президентский указ, который, как говорят продвинутые украинские наблюдатели, аж с марта 2016 года с открытой датой лежал на столе у Порошенко. Почему?



Волк и семеро козлов



Помпу, с которой бежавшего из Тбилиси Саакашвили приняли в Киеве, последний ошибочно посчитал высшей индульгенцией на все запланированные им последующие собственные политические глупости и непростительные социальные ошибки.

Сначала он, по привычке, наобещал новым одесским землякам райскую жизнь. Например, сделать Одессу «столицей Черного моря», почему-то забыв при этом, что таковой уже когда-то объявил столицу Аджарии – Батуми (с Сухуми у Мишико по известным причинам случился облом, но это издержки профессии, это бывает. — «АН»).



Две столицы одному Черному морю это многовато, подметили сметливые одесситы, а потому обещание нового губернатора очистить область и от воров, и коррупционеров они и вовсе восприняли с ухмылкой: «с волками жить и блеять по-козлиному еще никому не удавалось! — «АН»). Они не ошиблись.



А я на тебя семь раз сердился!



Безусловно, для Саакашвили рамки Одесской губернии даже с такой сладкой прорехой в бюджетном украинском кармане, как Одесский порт, были маловаты. В мечтах он видел себя если и не президентом всея Украины, то хотя бы главным хозяйственником страны – премьером. Поначалу таковые амбиции вчерашнего грузина, а ныне стопроцентного украинца поощряли и братья-американцы.

Амбициям Мишико вроде потакал и сам Порошенко. Правда, как выяснилось, только на словах.

Саакашвили этого не понял и обещая одесситам заботу и негу, с головой стал закапываться лишь в местные политические отвалы. Все обещанные экономические блага были им, конечно, похерены. Одесситы этого не заметить не могли и таким шуткам улыбаться, естественно, отказались. Мишико не заметил и этого, увы.

В итоге в социально-экономическом рейтинге Украины Одесская область заняла почетное 18-е место из 25-ти возможных, слава Саакашвили!



Мимино – по-грузински «Сокол»



Испортив отношения и с простыми одесситами, и с местными миллиардерами, Саакашвили потерял и без того хилую привязку к местным политикам.

В Раде на него смотрят как на клоуна, Яценюк, оставшийся в обойме Порошенко, и которого Саакашвили грезил заменить в Кабмине, экс-президента – губернатора просто ненавидит, Аваков плотоядно ждет сигнала, чтобы нахлобучить на Мишико наручники, остальным, в том числе, американцам, он просто по барабану. (Тем более, сейчас, когда друг Обама растаял в исторической дымке. — «АН»).

Что же сегодня остается Саакашвили? Очень немногое. Попытаться создать свою партию, например. Он – лидер, его уцененные эмигранты-земляки — действующий электорат. Смешно? Еще как!

Организовать новый майдан? Даже не смешно, но опасно: и одной покрышки поджечь не дадут! Кто? Да тот же Аваков с огнетушителем «АКМ» в руках.



Записаться в сторонники к бывшей пассии Тимошенко? Да на хрена он ей нужен? Ни как политик, ни как страстный воздыхатель …

Рвануть в Европу не даст Интерпол: в первом же аэропорту сцапают и торжественно отправят в Тбилиси. Вот и думай тут …

Впрочем, выход есть. Если мэр Киева Кличко, некогда прилюдно братавшийся с Мишико, назначит его директором местного рынка, то многие проблемы тут же исчезнут.

Уж если Саакашвили смог так долго торговать не только Одесской областью, но и всей Грузией, то уж хурмой и мимозой с бывшей родины сможет и подавно! Почему бы и нет? Новый год не за горами …

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