Карикатура Дональда Трампа украсила свежий выпуск Сharlie Hebdo

Итоги выборов, которые прошли в США, взбудоражили всю мировую общественность. Не смог пройти мимо этого исторического события и скандально известный журнал Charlie Hebdo. Иллюстрацию, на которой изображен победитель выборов, стала основной в новом выпуске издания.

Правда, карикатура Дональда Трампа несколько отличается от остальных. Французские художники не стали сильно искажать его внешность. При этом они сопроводили ее подписью, в которой содержится намек на нетерпимое отношение новоизбранного президента к мигрантам, сообщает life.ru.

Кстати, сразу после выборов журнал обнародовал карикатуру Барака Обамы. На ней действующий президент Америки улепетывает от белых полицейских. Таким образом, видимо, художники хотели показать, что может ожидать Обаму в будущем.