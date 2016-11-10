Президент Украины Петр Порошенко пригласил миллиардера Дональда Трампа, выигравшего на выборах президента, посетить Украину после инаугурации.

Кроме того, украинский политик намерен и сам приехать в США, сообщает сегодня портал "Газета.Ru". Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев отметил, что страна надеется на двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов после вступления предпринимателя в должность.

Уточняется, что украинская сторона планирует налаживать диалог с Америкой для дальнейшего сотрудничества, именно поэтому Порошенко направил Трампу приглашение в гости.