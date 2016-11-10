В Лос-Анджелесе противники Дональда Трампа заблокировали трассу

Сегодня одна из самых загруженных трасс Лос-Анджелеса оказалась заблокирована людьми, которые протестуют против избрания миллиардера Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Сначала протестующие против победы Трампа на выборах спокойно дошли до автомагистрали 101, связывающей центр Лос-Анджелеса и Голливуд, а затем на час полностью заблокировали трассу, передает агентство Associated Press. Водители сначала нервничали, а потом поняли, что митингующие не покинут дорогу и начали выходить из машин.

Впоследствии ряд демонстрантов был задержан сотрудниками полиции, однако большая часть просто покинула трассу. Стычек между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов не было.