В ОБСЕ сообщили о недостатках голосования за президента США

За выборами президента в Америке следили наблюдатели ОБСЕ. Они сообщили, что в целом голосование прошло успешно, хотя и были некоторые недочеты.

Наблюдатели оценили прошедшие выборы, как яркие и динамичные. По их данным, соблюдалась конкуренция, а также была высокая явка избирателей, что говорит о свободе волеизъявления народа, сообщает lenta.ru.

При этом наблюдатели выявили и ряд недочетов. Так, они отметили, что, по сути, было проведено 50 процедур выборов. Об этом можно говорить, так как голосование децентрализовано, а его правила отличаются в разных Штатах. При этом около 35 миллионов американцев не смогли проголосовать.

Также в ОБСЕ отметили, что один из кандидатов в предвыборной кампания позволял себе грубые высказывания. Помимо этого в организации заявили, что их представителей не пустили на некоторые участки в ряде Штатов.