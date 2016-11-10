Спецслужбы США в шоке: Трампу надо сообщать данные разведки

По сообщениям СМИ, спецслужбы США в шоке. Ведь им предстоит передать Дональду Трампу все государственные секреты. Для этого они должны провести ряд встреч с новым президентом Америки. Первая, по плану, уже 11 ноября.

До президентских выборов ФБР уже встречалось с Трампом, как с кандидатом на президентский пост. Целью мероприятия была его подготовка к высокой должности. Однако за два часа встречи никаких данных о разведке Трампу не сообщили, передает rbc.ru.

Кстати, сам Трамп критиковал спецслужбы США в преддверии выборов. Он говорил, что не видит положительных результатов их работы за последние годы. В свою очередь, противники Трампа были против того, чтобы ему сообщали государственные тайны. Они считали, что он как-то связан с российским руководством и может быть опасен.