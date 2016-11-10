Премьер-министр Украины поздравил по ошибке Обаму вместо Трампа

После того, как Дональд Трамп победил на выборах президента США, его поспешили поздравить первые лица многих стран. Не отстала и Украина. В частности, на своей странице в соцсетях разместил поздравление премьер-министр «незалежной» Владимир Гройсман.

Правда, политик допустил оплошность. В своем послании он написал, что поздравляет с победой президента США. С юридической точки зрения он обратился к Бараку Обаме. Ведь на данный момент именно он является действующим лидером страны. Дональд Трамп же приступит к своим обязанностям лишь в январе, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также в своем поздравлении Владимир Гройсман выразил надежду, что новая власть будет поддерживать Украину по примеру прежнего руководства страны.