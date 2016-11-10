Гражданин РФ стал вице-президентом Интерпола

Вице-президентом Интерпола назначили руководителя российской делегации на 85-й Генеральной Ассамблее организации, главу Национальной центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука.

В настоящий момент Генассамблея Интерпола проходит в Индонезии, на острове Бали, передает РИА "Новости". Отмечается, что гражданин России занял пост вице-президента организации от Европы впервые с момента вступления нашей страны в Интерпол. Отмечается, что Прокопчука избрали 127-ю голосами, "против" проголосовали всего лишь десять человек, а еще восемь воздержались.

Российский генерал-майор полиции ​выразил надежду на то, что его богатый опыт службы в правоохранительных органах пригодится Интерполу.