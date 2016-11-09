Медицина США может позволить себе марихуану
9 ноября 2016, 21:38 [ «АН-онлайн» ]
В трех американских штатах — Калифорнии, Неваде и Массачусетсе — выступили за легализацию марихуаны для терапевтических целей. Жители Аризоны, со своей стороны, проголосовали против легализации наркотика даже для лечения человека.
Отметим, что американцы выступили за легальное употребление марихуаны в совершеннолетнем возрасте, то есть для тех, кто преодолел порог в 21 год. Тем не менее, каннабис нельзя будет употреблять общественных местах. Отметим, что Арканзас, Северная Дакота и Флорида также отдали голоса "за" легализацию марихуаны. Жители штата Мэн все еще голосуют.
Как сообщил ИА "Народные новости" главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев, уровень медицины в США находится на достаточно высоком уровне, поэтому, в случае, если пациент находится в абсолютно здравом уме, а все варианты лечения уже исчерпаны, он имеет право на подобное желание. "Но такое желание должно формироваться из целого ряда аспектов — юридических, правовых, религиозных. К нашей стране это неприемлемо, потому что у нас недостаточно высокий уровень оказания медицинской помощи. Поэтому пока этот вопрос для нашей страны закрыт", — подчеркнул он.
по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 09.11.16