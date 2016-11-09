На Пхукете голый белорус заявил, что видит мертвых

На таиландском острове Пхукет с одним из белорусских туристов приключилась курьезная история. Мужчина был задержан местными стражами порядка во время прогулки нагишом, сообщило издание Phuket News.

Странный иностранец, гулявший без одежды по каучуковой плантации, вызвал беспокойство местных жителей и заставил их обратиться к полицейским. Стражи порядка немедленно выехали на поиски и нашли обнаженного мужчину бредущим вдоль дороги недалеко от указанного места. Он находился в состоянии, больше похожем на транс, и поэтому был доставлен в местную больницу для определения психического состояния и теста на наркотики.

Полиции удалось установить личность нарушителя порядка, им оказался 34-летний гражданин Белоруссии. Его приятель рассказал, что мужчина впал в странное состояние, а затем заявил, что видит мертвых, сорвал с себя одежду и убежал.

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