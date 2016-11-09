На Украине предложили пускать в страну только тех россиян, кто отречется от Путина

Украинский портал "Вести" сообщил о выдвинутой активистами инициативе с требованием давать разрешение на въезд в страну только тем гражданам России, которые согласятся на границе отречься от политики Путина.

Сообщается, что с таким предложением активисты обратились к некоторым политикам Верховной Рады Украины, известным своими антироссийскими настроениями. Согласно этой инициативе на границе с Украиной россиян нужно опрашивать перед камерами и разрешать въезд только тем, кто согласится признать Россию “страной-агрессором”.

Ранее в украинском парламенте уже обсуждался аналогичный законопроект, предусматривающий разрешение на гастроли российским артистам, которые выражают несогласие с политикой России на востоке Украины. Однако отметим, что этот законопроект в итоге не набрал нужного количества голосов.

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