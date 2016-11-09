Парламент Эстонии отправил премьер-министра в отставку

Главу эстонского правительства отправляют в отставку. Сегодня парламент страны 63 голосами при необходимых 51 выразил недоверие Таави Рыйвасу. В течение двух недель президент должен выбрать нового премьера.

Рыйвас считает, что правительство хорошо делало свою работу, виноваты козни оппозиции и сепаратные переговоры членов коалиции за его спиной. Так или иначе, инициаторами вотума недоваерия стал 41 депутат из 101 в парламенте. Представителей оппозиционной Центристской партии поддержали социал-демократы и «Союз Отечества». Ранее главы пяти из шести фракций предложили Рыйвасу оставить должность добром по собственному желанию, но тот отказался.

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