МИД Украины вызвал генконсула Польши на ковёр

В МИД Украины провели нравоучительную беседу с генеральным консулом Польши Веславом Мазуром, который допустил себе нелицеприятные высказывания о Бандере и УПА, признанных Сеймом виновными в геноциде поляков.

Об этом стало известно из ответа МИД депутату Верховной Рады Олегу Мусию, призывавшему объявить дерзкого генконсула персоной нон-грата в Украине. Фотокопию нардеп опубликовал у себя на странице в Facebook.

МИД объяснил, что его представитель Войнаровский встретился с Мазуром и объяснил неуместность обострения дискуссии по острым моментам общей истории двух стран. С чем поляк согласился и обещал больше не повторять резких высказываний о кумирах современной Украины независимо от собственных взглядов.

Правда, Мусий остался всё-таки недоволен ответом, заявив, что МИД проявил бесхребетность в своей дипломатии.

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