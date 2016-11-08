За кого проголосовал Берни Сандерс?

Во вторник, 8 ноября, бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии, сенатор от Вермонта Берни Сандерс рассказал, за кого проголосовал на выборах 2016 года.

Свой голос политик Берни Сандерс отдал сегодня Хиллари Клинтон, передает телеканал CNN. На своей страничке в Twitter экс-претендент на президентское кресло выразил надежду на то, что сегодня миллиардер Дональд Трамп будет побежден и его сокрушение будет весьма болезненным.

Ранее сегодня, стало известно, что сын Трампа Эрик в день выборов нарушил закон США, опубликовав в интернете фотографию бюллетеня.