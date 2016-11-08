Саакашвили пожелал, чтобы шашлыки застряли в горле у одесситов

Во вторник, 8 ноября, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, ранее заявивший о намерении уйти в отставку, довольно резко прокомментировал "проводы", которые ему устроили местные жители.

Сегодняшние "проводы" с шашлыками, организованные одесситами у здания областной администрации, вызвали у Саакашвили невероятное возмущение. Как сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что чиновник выразил крайнее возмущение произошедшим и высказался весьма жестко. Он отметил, что эти шашлыки "застрянут в горле" у одесситов и добавил, что едет в Киев, чтобы освободить от коррупции всю Украину и, в частности, Одессу. Саакашвили пообещал "вымести" с руководящих постов и Верховную раду, и администрацию президента.