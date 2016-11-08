У найденного мертвым сотрудника консульства РФ в Нью-Йорке обнаружили травму головы

Стали известны новые подробности инцидента, произошедшего в Нью-Йорке. У сотрудника российского консульства, скончавшегося, как сообщалось, прямо на рабочем месте, обнаружен травма головы.

Ранее сегодня “АН-онлайн” сообщали о том, что технический сотрудник консульства был найден мертвым около 7:00 утра. Тело было доставлено в морг для проведения экспертизы. Как сообщали представители дипмиссии на официальной странице ведомства в Facebook, проводивший осмотр на месте инцидента американский врач не обнаружил признаков насильственной смерти на теле погибшего.

Однако как сообщил РИА Новости представитель городского полицейского управления Джон Дэвис, у скончавшегося сотрудника, занимавшего должность дежурного коменданта, обнаружена травма головы. Пока неизвестно, стала ли она причиной гибели. Первые результаты расследования будут получены на этой неделе.

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