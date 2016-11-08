Избирательные участки в некоторых штатах США столкнулись с техническими проблемами

В США, где сегодня граждане страны выбирают президента, на избирательных участках не все складывается гладко. В частности, в нескольких штатах наблюдаются перебои в работе аппаратов для голосования.

Юта неисправные автоматы вынудили членов избирательной комиссии выдавать бумажные бюллетени. В настоящий момент техники ведут работу по устранению неполадок. Однако, по сообщению избирательных участках в Пенсильвании и Техасе, а в пригороде Хьюстона из-за поломки компьютера возникла очередь из ста человек, многие из которых так и ушли, не дождавшись возможности проголосовать. Так, в южной части штатанеисправные автоматы вынудили членов избирательной комиссии выдавать бумажные бюллетени. В настоящий момент техники ведут работу по устранению. Однако, по сообщению Associated Press , Юта не единственный штат, где наблюдаются сбои в работе. Ранее стало известно о схожих технических проблемах нав Пенсильвании и Техасе, а в пригороде Хьюстона из-за поломки компьютера возникла очередь из ста человек, многие из которых так и ушли, не дождавшись возможности проголосовать.

В настоящий момент, по данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics лидирует Дональд Трамп, опережая своего оппонента примерно на два процента.