Ортега в Никарагуа победил назло Вашингтону

Третий раз выиграл президентские выборы в Никарагуа Даниэль Ортега, набрав 72% голосов. Правда, в случае победы Клинтон у него точно будут проблемы из-за США, которым неудобны независимые «диктаторы».

Ортеге 71 год, он начал политический рост как лидер Сандинистского фронта национального освобождения, победившего проамериканский самосовский режим. Первый раз руководил страной с 1985 по 1990 год, затем с 2006 по сей день. На выборы шёл семьёй – с женой в качестве кандидата на пост вице-президента. Считается социалистом, проводящим реформы наподобие кубинских.

Несмотря на убедительную победу, в проамериканских СМИ цитируют призывы к протестам, в том числе к вооруженному «возвращению демократии». И это не случайно: посол США накануне выборов выступила в газете с сомнениями в легитимности будущего правительства, а американский Конгресс утвердил «Nica-act», с помощью которого Никарагуа можно будет отказать в большей части финансовой помощи от Всемирного и Межамериканского банков.

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