Дональд Трамп и его жена проголосовали на выборах

Во вторник, 8 ноября, один из кандидатов на пост президента США, миллиардер Дональд Трамп и его супруга Мелания проголосовали на выборах.

Предприниматель прибыл на избирательный участок в Нью-Йорке. Как сообщает сегодня CNN, вокруг голосования Дональда и Мелании Трамп был большой ажиотаж.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что экс-госсекретарь США, кандидат на президентское кресло от Демократической партии Хиллари Клинтон пришла на избирательный участок вместе со своим супругом Биллом Клинтоном. Женщина выбрала для мероприятия бежевый костюм и бежевый пиджак.