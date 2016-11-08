У ночного клуба в столице Эквадора убили российского туриста

Гражданин России был убит на улицах города Кито после посещения ночного клуба. Об этом сообщил представитель российского посольства в Эквадоре Никита Кузнецов.





По свидетельству очевидцев, гражданин России поссорился с ранее судимым уроженцем Эквадора на улице у дверей клуба. Пришедший в ярость местный житель нанес россиянину несколько ножевых ранений, а затем скрылся. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти жизнь пострадавшему.

В посольстве России выразили соболезнования семье погибшего и обратились к российским туристам соблюдать осторожность. Дипломаты напомнили, что даже популярные заведения для туристов могут представлять опасность в ночное время. Кроме того, россиянам рекомендовано пользоваться только официальными такси, воздержаться от ночных прогулок по городу и не посещать заведения с сомнительной репутацией.

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