У ночного клуба в столице Эквадора убили российского туриста

СРОЧНО
|20:52  Компания Nike пожизненно "завербовала" Криштиану Роналду |19:38  Ковитиди о законопроекте об идеологии: меня не так поняли |19:07  У станции московского метро "Бауманская" приземлились три вертолета |19:02  Карри реализовал рекордное количество трёхочковых в одном матче NBA |18:03  Полиция проверит сообщение об обстреле питерского троллейбуса |18:03  Во всем Мурманске отключили свет |17:52  Американец, подозреваемый в педофилии, арестован в Москве |17:40  СМИ: зарплата Роналду по новому контракту будет самой высокой в истории футбола |17:34  Путин пригласил главу КНР в Москву |17:33  Аграрный «Майдан» в Севастополе? |17:17  Греф сделал прогноз о влиянии выборов в США на курс рубля |17:14  В Ленобласти мужчину убило воздушным потоком от "Сапсана" |16:45  На трассе в Липецке нашли тело младенца, закрытое в коробке |15:57  В Госдуму внесен законопроект о единой российской идеологии |14:57  Песков рассказал, как Владимир Путин съездит в Японию |14:33  В Санкт-Петербурге «скорая» отказалась госпитализировать умирающего |13:43  Установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика (ВИДЕО) |13:37  Убийство мексиканского судьи попало на ВИДЕО |13:28  Боец UFC Джонс отстранён от соревнований на год за применение допинга |13:10  Глава Минэкономики РФ рассказал всю правду об инфляции |12:18  Нефть подорожает до $155 за баррель. Но не сейчас |12:01  Российскую студентку похитили, чтобы вывезти в Сирию |11:43  Российский МИД: Россия не замораживает конфликт на Украине |11:43  Извращенец надругался над мальчиком с ограниченными возможностями в туалете ТЦ |10:03  Выборы в США: Нью-Гэмпшир голосует за Трампа |09:26  Эксперт: Китай устроит мировой кризис |08:55  Змея заставила экстренно посадить самолёт в Мексике (ВИДЕО) |07:41  В Мексике футболист одним ударом убил судью |07:06  В Китае стали строить первую в мире плавучую АЭС |06:50  Премию МОК "Женщины и спорт" впервые получил мужчина

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

У ночного клуба в столице Эквадора убили российского туриста

8 ноября 2016, 20:09 [ «АН-онлайн» ]

У ночного клуба в столице Эквадора убили российского туриста
Фото: pixabay.com

Гражданин России был убит на улицах города Кито после посещения ночного клуба. Об этом сообщил представитель российского посольства в Эквадоре Никита Кузнецов.

По свидетельству очевидцев, гражданин России поссорился с ранее судимым уроженцем Эквадора на улице у дверей клуба. Пришедший в ярость местный житель нанес россиянину несколько ножевых ранений, а затем скрылся. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти жизнь пострадавшему.
 
В посольстве России выразили соболезнования семье погибшего и обратились к российским туристам соблюдать осторожность. Дипломаты напомнили, что даже популярные заведения для туристов могут представлять опасность в ночное время. Кроме того, россиянам рекомендовано пользоваться только официальными такси, воздержаться от ночных прогулок по городу и не посещать заведения с сомнительной репутацией.
 
Читайте также:
 
 
 
 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Культура

Актриса Катрин Денев высказалась о получении российского гражданства

Актриса Катрин Денев высказалась о получении российского гражданства

Легендарная французская актриса Катрин Денев перед своим творческим вечером в Москве призналась, что очень хотела бы пожить в России. Француженка, однако, отметила, что ни за что не стала бы менять гражданство.

//Экономика

Глава Минэкономики РФ рассказал всю правду об инфляции

Глава Минэкономики РФ рассказал всю правду об инфляции

Российский министр экономики и развития Алексей Улюкаев верит в баррель нефти по $48 и в скорую стабилизацию ВВП России. 8 ноября Улюкаев рассказал об особенностях российской экономики бизнесменам Италии.

//Политика

Ковитиди о законопроекте об идеологии: меня не так поняли

Ковитиди о законопроекте об идеологии: меня не так поняли

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди опровергла ранее появившуюся информацию о проекте закона, предусматривающего единую для страны идеологию. По словам сенатора, ее просто неправильно поняли.

//Спорт

СМИ: зарплата Роналду по новому контракту будет самой высокой в истории футбола

СМИ: зарплата Роналду по новому контракту будет самой высокой в истории футбола

По условиям нового контракта с мадридским «Реалом» Криштиану Роналду будет получать £45 млн в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории, сообщает британское издание The Sun.

//Метеоновости

Москвичей через два дня ждет апокалипсис

Москвичей через два дня ждет апокалипсис

В четверг и пятницу жителей Москвы и области ожидает настоящий апокалипсис. Синоптики предупреждают, что москвичам придется пережить не самые простые моменты из-за того, что выпадет треть месячной нормы осадков.

//Происшествия

На трассе в Липецке нашли тело младенца, закрытое в коробке

На трассе в Липецке нашли тело младенца, закрытое в коробке

В Тербунском районе Липецкой области на трассе Липецк - Хлевное была сделана страшная находка. В большой картонной коробке был обнаружен труп мальчика-младенца, полностью завернутый в простыню.

//Общество

Имущество фигурантов дела о растрате в центре Хруничева арестовали

Имущество фигурантов дела о растрате в центре Хруничева арестовали

Завершено расследование в отношении экс-сотрудников Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Их обвиняют в растрате свыше 368 миллионов рублей, принадлежащих предприятию.

//Шоу-бизнес

Хирурги отрезали Деми Мур слишком много кожи - актриса не может улыбаться

Хирурги отрезали Деми Мур слишком много кожи - актриса не может улыбаться

Всемирно известная голливудская актриса, бывшая супруга Брюса Уиллиса и Эштона Катчера Деми Мур сделала очередную пластическую операцию, которая существенно изменила ее внешность, но не в лучшую сторону.

//Наука

Ученые выяснили, почему рак неизлечим

Ученые выяснили, почему рак неизлечим

В Барселоне эксперты задались вопросом, почему в некоторых случаях химиотерапия не побеждает рак. Например, когда речь идет об опухолях желудка или толстой кишки. Проведя исследования, они нашли ответ.

//Общество

Павел Воля не стал извиняться перед жителями Екатеринбурга за шутку о гопниках

Павел Воля не стал извиняться перед жителями Екатеринбурга за шутку о гопниках

Выступление Павла Воли в Нью-Йорке, запись которого был размещена на его YouTube-канале, вызвало острую реакцию у подписчиков. В комментариях к ролику пользовали призвали бойкотировать его выступления.

//Спорт

Компания Nike пожизненно "завербовала" Криштиану Роналду

Компания Nike пожизненно "завербовала" Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду сегодня подписал со знаменитой компанией Nike пожизненный контракт. В настоящий момент нет никаких финансовых деталей нового соглашения спортсмена.

//Новости ADWILE

//В мире

Шотландия подаст в суд на правительство Великобритании

Шотландия подаст в суд на правительство Великобритании

Шотландия не согласна с тем, что решение британского правительства о выходе из Евросоюза, принятое по итогам референдума, не одобрено парламентом страны. И собирается обжаловать действия правительства в суде.

//В мире

Дональд Трамп и его жена проголосовали на выборах

Дональд Трамп и его жена проголосовали на выборах

Во вторник, 8 ноября, один из кандидатов на пост президента США, миллиардер Дональд Трамп и его супруга Мелания проголосовали на выборах. Предприниматель прибыл на избирательный участок в Нью-Йорке.

//В мире

Посол США при ЕС призвал продолжить применение антироссийских санкций

Посол США при ЕС призвал продолжить применение антироссийских санкций

Посол Соединенных Штатов при ЕС Энтони Гарднер призвал страны Евросоюза продолжить применение введенных в отношении России ограничений, пока не будут выполнены обязательства по минским соглашениям.

//Общество

Администрация президента дала комментарий о вертолетах на "Бауманской"

Администрация президента дала комментарий о вертолетах на "Бауманской"

Вечером во вторник, 8 ноября, в Администрации президента дали комментарий по поводу появления трех вертолетов рядом со станцией московского метро "Бауманская". Это связано с перемещениями Владимира Путина.

//В мире

У ночного клуба в столице Эквадора убили российского туриста

У ночного клуба в столице Эквадора убили российского туриста

Гражданин России был убит на улицах города Кито в ходе возникшего конфликта с местным жителем после посещения ночного клуба. Об этом сообщил представитель российского посольства в Эквадоре Никита Кузнецов.

//В мире

Через Москву пройдет высокоскоростное метро из Китая в Европу

Через Москву пройдет высокоскоростное метро из Китая в Европу

Через Москву пройдет высокоскоростное метро, которое сможет связать Китай и Европу. Проект был представлен компанией ОАО "Скоростные магистрали" в рамках форума "ГЧП: Синергия успеха", который состоялся в Калуге.

//новости MIXADVERT.com

//Шоу-бизнес

Интимные снимки одной из самых востребованных актрис Голливуда продали таблоидам

Интимные снимки одной из самых востребованных актрис Голливуда продали таблоидам

Одна из самых востребованных актрис Голливуда 26-летняя Дженнифер Лоуренс вновь оказалась в центре внимания журналистов. На днях папарацци удалось получить интимные снимки юной американской звезды.

//В мире

Клинтон и Трамп оказались самыми непопулярными кандидатами

Клинтон и Трамп оказались самыми непопулярными кандидатами

На проходящих сегодня выборах президента США избираются самые непопулярные с 1956 года кандидаты. Согласно рейтингу Gallup, американцам предстоит трудный выбор между наименьшим из зол для своей страны.

//В мире

Сотрудник российского консульства умер в Нью-Йорке

Сотрудник российского консульства умер в Нью-Йорке

Во вторник, 8 ноября, стало известно, что сотрудник российского консульства скончался в Нью-Йорке. Информацию о смерти мужчины подтвердили сегодня в посольстве России в Соединенных Штатах Америки.

//Происшествия

У станции московского метро "Бауманская" приземлились три вертолета

У станции московского метро "Бауманская" приземлились три вертолета

Вечером во вторник, 8 ноября, у станции московского метро "Бауманская" приземлились три вертолета. Согласно последней информации, на летательных аппаратах замечены знаки управления делами президента.

//В мире

Режиссер Гай Ричи займется производством пива

Режиссер Гай Ричи займется производством пива

Бывший муж певицы Мадонны, культовый режиссер криминальных комедий Гай Ричи собирается заняться производством пива. Небольшую пивоварню он планирует построить в своем поместье на юге Англии.

//Спорт

Карри реализовал рекордное количество трёхочковых в одном матче NBA

Карри реализовал рекордное количество трёхочковых в одном матче NBA

Защитник клуба «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри установил абсолютный рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), забив 13 трёхочковых в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс».

//Новости партнеров

//Общество

"Мажорка" Мара Багдасарян заявила, что собиралась работать "в ментуре"

"Мажорка" Мара Багдасарян заявила, что собиралась работать "в ментуре"

Участница скандальных гонок на "гелендвагене" Мара Багдасарян заявила в Мировом участке Савеловского района, что собиралась работать "в ментуре". Девушка планировала устроиться на работу в Следственный комитет.

//Культура

Названа дата выхода в прокат резонансного фильма Кончаловского

Названа дата выхода в прокат резонансного фильма Кончаловского

Во вторник стало известно, что 19 января будущего года в прокат выйдет резонансная картина режиссера Андрея Кончаловского под названием "Рай". Фильм завоевал награду "Серебряный лев" на Венецианском кинофестивале.

//В мире

Отступавшие из Мосула террористы закрылись от авиаудара тысячами мирных граждан

Отступавшие из Мосула террористы закрылись от авиаудара тысячами мирных граждан

При отступлении из осажденного иракского города Мосула боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ прикрылись так называемым “живым щитом” - тысячами захваченных мирных жителей.

//Общество

Стало известно, когда заблокируют LinkedIn

Стало известно, когда заблокируют LinkedIn

Сегодня стало известно, когда в России могут заблокировать популярную социальную сеть LinkedIn. В случае принятия решения суда в пользу Роскомнадзора, сайт подвергнут блокировке уже в ноябре текущего года.

//Происшествия

Полиция проверит сообщение об обстреле питерского троллейбуса

Полиция проверит сообщение об обстреле питерского троллейбуса

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку появившейся информации об обстреле троллейбуса в Санкт-Петербурге. Сообщается, что выстрелом было повреждено стекло транспортного средства.

//Происшествия

Во всем Мурманске отключили свет

Во всем Мурманске отключили свет

Во вторник, 8 ноября, в СМИ появилась информация о том, что сегодня вечером во всем Мурманске отключили свет. Согласно последним данным, перебои с электричеством начались около 17.20 по московскому времени.

//Происшествия

Американец, подозреваемый в педофилии, арестован в Москве

Американец, подозреваемый в педофилии, арестован в Москве

Во вторник, 6 ноября, гражданин США по имени Джеймс Вилгус был задержан в Москве по подозрению в педофилии. Арест американца, домогавшегося к 11-летней девочке в лифте, санкционировал Нагатинский суд Москвы.

//В мире

Жители Киева вышли на митинг, требуя уволить главу Нацбанка

Жители Киева вышли на митинг, требуя уволить главу Нацбанка

Около семи тысяч украинцев в Киеве вышли на митинг, требуя отставки главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой. Организаторы акции предполагают, что всего у стен банка соберется около десяти тысяч митингующих.

//Шоу-бизнес

Шелдон из «Теории большого взрыва» получит собственный сериал

Шелдон из «Теории большого взрыва» получит собственный сериал

История молодого Шелдона Купера обретёт полноценные очертания в новом телесериале, который уже находится в стадии разработки. Правда, герою известного сериала «Теория большого взрыва» будет всего 12 лет.

//Политика

Путин пригласил главу КНР в Москву

Путин пригласил главу КНР в Москву

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Предполагается, что визит китайского политика в столицу РФ состоится в 2017 году.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры