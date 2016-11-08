Через Москву пройдет высокоскоростное метро из Китая в Европу

Через Москву пройдет высокоскоростное метро, которое сможет связать Китай и Европу.

Проект был представлен компанией ОАО "Скоростные магистрали" в рамках форума "ГЧП: Синергия успеха", который состоялся в Калуге. Координатор проекта Евразийского высокоскоростного метро Эрнест Султанов отметил, что это будет весьма быстрый и эффективный способ передвижения на большие расстояния, передает ТАСС.

Предполагается, что будет осуществлено строительство скоростной дороги или же использование уже существующих линий. Участие в новом интригующем проекте первыми могут принять Италия и Белоруссия.