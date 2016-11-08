Шотландия подаст в суд на правительство Великобритании

Шотландия не согласна с тем, что решение британского правительства о выходе из Евросоюза, принятое по итогам референдума, не одобрено парламентом страны. И собирается обжаловать действия правительства в суде.

Генеральный прокурор (лорд-адвокат) Шотландии собирается подать официальное заявление в Верховный суд страны, а первый министр Никола Стерджен заявила, что применение Статьи 50 Лиссабонского договора о прекращении членства в ЕС лишит шотландцев и их бизнес полезных прав и свобод. Без парламентских дебатов с участием депутатов от Шотландии, считает она, такое решение правительство Великобритании принять не может. Даже несмотря на референдум, на котором большинство населения Соединённого Королевства сказало «нет» дальнейшему пребыванию в Евросоюзе.

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