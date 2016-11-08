Режиссер Гай Ричи займется производством пива

Бывший муж певицы Мадонны, культовый режиссер криминальных комедий Гай Ричи собирается заняться производством пива. Небольшую пивоварню он планирует построить в своем поместье на юге Англии.

Земля в графстве Уилтшир отошла в собственность режиссера после бракоразводного процесса с Мадонной. Именно здесь по замыслу Ричи разместится пивоварня на 12 рабочих мест, где будут производиться классические сорта пива, в том числе и традиционный английский эль. Режиссер намерен снабжать своей продукцией не только ближайшие пабы, но и выйти на международный уровень. Несколько пивных брендов он уже зарегистрировал.

Гай Ричи известен как режиссер таких картин как “Карты, деньги, два ствола”, “Агенты А.Н.К.Л.”, а также дилогии “Шерлок Холмс” с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

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