Клинтон и Трамп оказались самыми непопулярными кандидатами

На проходящих сегодня выборах президента США избираются самые непопулярные с 1956 года кандидаты. Согласно рейтингу Gallup, американцам предстоит трудный выбор между наименьшим из зол для своей страны.

Вот уже 60 лет исследовательский центр Gallup проводит рейтинги, где граждане выставляют оценки кандидатам по десятибалльной шкале – от -5 до +5. Сегодня опубликован результат: Хиллари Клинтон не нравится 52% респондентов, Дональд Трамп – 61%. Последний побил все рекорды антипатий к кандидатам с начала исследований. Однако к решающему дню оба пришли примерно с одинаковым рейтингом. Впрочем, избирательная система в США настолько запутанная, что можно ожидать любых результатов, кроме того, что президентом станет кандидат либо от демократов, либо от республиканцев.

Согласно рейтингам Gallup, самыми популярными кандидатами в президенты с 1956 года были Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон и Джеймс Картер.

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