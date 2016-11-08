Жители Киева вышли на митинг, требуя уволить главу Нацбанка

Около семи тысяч украинцев в Киеве вышли на митинг, требуя отставки главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой. Организаторы акции предполагают, что всего у стен банка соберется около десяти тысяч митингующих.

По словам активистов, акция носит бессрочный характер. Протестующие готовы выходить на митинг столько раз, сколько потребуется для достижения их цели - увольнения Гонтаревой.

Инициатором выступила не представленная в украинском парламенте партия “За життя”, организовавшая в Киеве акции протеста с требованием призвать к ответу Гонтареву. По мнению активистов, именно она несет ответственность за “за развал финансовой системы страны” и обман вкладчиков.

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