Гражданин России утонул в Таиланде

На пляже Пхукета в Таиланде произошла трагедия с участием гражданина России.

Согласно последней информации, 57-летний россиянин погиб после того, как ему в легкие попало большое количество воды. Как сообщает The Phuket News, спасатели, прибывшие на место происшествия пытались реанимировать утонувшего, однако их старания были тщетны - он умер в больнице.

Уточняется, что официально специалисты не следили за частью пляжа, где случилась трагедия, поскольку отель самостоятельно обеспечивает безопасность своих посетителей. В посольстве РФ в Таиланде уже подтвердили гибель мужчины.