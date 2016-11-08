Новая роль «Шерлока»: Бенедикт Камбербэтч снялся в рекламе унитаза «будущего»

Актер, известный российскому зрителю по роли главного героя в сериале «Шерлок», «засветился» в необычном для него амплуа. Бенедикт Камбербэтч разрекламировал инновационный унитаз.

Ролик, выступающий пародией, создали для одного из шоу на американском канале Эн-би-си. Его сюжет довольно необычен. Публике сообщают, что традиционный метод сидения на унитазах создан для того, чтобы заставить людей выглядеть глупо, сообщает mk.ru.

Привычные стереотипы разбивает Бенедикт Камбербэтч. Он выходит к зрителям, снимает штаны и садиться на унитаз лицом к сливному бачку. При этом актер произносит фразу «это будущее».

В конце ролика публике сообщают, что только наноунитаз, разрекламированный актером, может обеспечить своему владельцу классный вид.