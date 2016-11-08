Обама хочет отправить в отставку директора ФБР из-за дела о переписке Клинтон

Похоже, дело, которое расследовало ФБР в отношении Хиллари Клинтон, не пройдет бесследно для главы ведомства. Джеймса Коми могут отправить в отставку.

Предложение об отстранении директора ФБР от занимаемой должности озвучила Валери Джарретт, старший советник президента США. Однако сам Барак Обама, похоже, тоже не против такой инициативы. По некоторым данным, он очень негативно отреагировал на дело, начатое ФБР в отношении Хиллари Клинтон, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Джеймса Коми обвинили в том, что он вмешался в ход избирательной кампании. Напомним, что ФБР расследовало дело о переписке кандидата в президенты от демократов. Хиллари Клинтон подозревали в том, что она отправляла служебные письма со своего личного сервера, когда занимала должность госсекретаря. А это нарушает правила безопасности.