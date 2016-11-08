Экс-конгрессмен США: Америка противостоит РФ для расширения НАТО

Ухудшение отношений России и Запада началось после того, как на Украине разгорелся конфликт. С тех пор ситуация остается напряженной.

Экс-конгрессмен Деннис Кусинич объяснил то, что Америка не просто продолжает противостояние с нашей страной, но и, можно сказать, стремится к этому. По его словам, это необходимо США, чтобы наращивать военную мощь, сообщает ria.ru.

Политик также отметил, что, таким образом, Америка может увеличить бюджеты на армию, а также модернизацию вооружения, в том числе и ядерного. Еще одна цель США – распространить зону влияния НАТО.

По словам экс-конгрессмена, ни одно из этих действий не направлено на интересы граждан Америки.