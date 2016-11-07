Филиппины расторгли контракт с США о поставке оружия

Филиппинская полиция расторгнет контракт на поставку 26000 винтовок Sig Sauer для полиции. Об этом распоряжении объявил сегодня президент страны Родриго Дутертев ответ на действия Госдепа США.

Последний накануне приостановил реализацию соглашения о поставке оружия в связи с подозрениями в адрес филиппинских властей в нарушении прав человека. Как известно, президент Дутерте пришёл к власти при обещании покончить с наркоторговлей в стране, и того момента на Филиппинах были убиты только без суда около 2-3 тысяч человек, обвиняемых в этом преступлении.

Президент назвал политику Вашингтона шантажом, инициаторов решения обезьянами, а также заявил, что готов найти менее дорогой товар у других поставщиков. В том числе, у России или Китая, о желании сблизиться с которыми вместо Штатов заявлял не раз. Впрочем, недавно и США он называл единственным военным союзником Филиппин. Так что верить Дутерте на слово бессмысленно, важны реальные шаги.

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