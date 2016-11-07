Клинтон раскошелилась на предвыборную гонку в два раза больше Трампа

О том, сколько денег ушло у кандидатов на пост президента Америки в ходе предвыборной гонки, рассказала Федеральная избирательная комиссия США.

Так, стало известно, что Хиллари Клинтон пришлось раскошелиться на сумму чуть менее 900 миллионов долларов. А Дональд Трамп оставил в избирательной кампании более 400 миллионов долларов.

При этом источники и суммы средств, которые были выделены на данные расходы, отличались. На нужды Клинтон было заложено свыше одного миллиарда долларов. Больше всего средств на счет кандидата от демократов перевел финансист Дональд Сассман, сообщает rbc.ru.

На Трампа предполагалось потратить более 500 миллионов долларов. Причем, немалая сумма была выделена из личных средств кандидата от республиканцев.

Как сообщается, больше всего денег Трамп и Клинтон потратили на рекламу. Также бюджет кандидатов немало похудел из-за расходов на транспорт.