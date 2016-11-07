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//В мире

СМИ предупредили о готовящихся терактах в Европе

7 ноября 2016, 18:11 [ «АН-онлайн» ]

СМИ предупредили о готовящихся терактах в Европе
Фото: globallookpress.com

В связи с чередой военных поражений на территории Ирака и Сирии запрещенная в России террористическая группировка ИГ готовится к проведению терактов в Европе. Об этом со ссылкой на свои источники в разведке сообщила испанская газета  ABC.

Потеря боевиками около 40% контролируемых территорий и ряд провалов в военных операциях вынуждают главарей группировки готовить нападения в Европе для поднятия боевого духа среди своих сторонников. Кроме того, источники газеты обращают внимание, что приближается годовщина терактов в Париже. Кроме того, главарь группировки на прошлой неделе обратился с речью к боевикам после почти года молчания. Все это, по мнению разведслужб, указывает на то, что в ближайшем будущем в Европе боевики готовят ряд террористических актов.

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