СМИ предупредили о готовящихся терактах в Европе

В связи с чередой военных поражений на территории Ирака и Сирии запрещенная в России террористическая группировка ИГ готовится к проведению терактов в Европе. Об этом со ссылкой на свои источники в разведке сообщила испанская газета ABC.

Потеря боевиками около 40% контролируемых территорий и ряд провалов в военных операциях вынуждают главарей группировки готовить нападения в Европе для поднятия боевого духа среди своих сторонников. Кроме того, источники газеты обращают внимание, что приближается годовщина терактов в Париже. Кроме того, главарь группировки на прошлой неделе обратился с речью к боевикам после почти года молчания. Все это, по мнению разведслужб, указывает на то, что в ближайшем будущем в Европе боевики готовят ряд террористических актов.

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