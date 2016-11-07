Ученые в Америке нашли элементарный способ сбросить лишний вес

Любопытные выводы сделали американские ученые, проведя эксперимент с участием добровольцев. Они закрепили на них специальное оборудование, которое позволяет фиксировать физическую нагрузку.

Как выяснилось, сбросить лишние килограммы удалось тем, кто делал не менее 12 тысяч шагов в день. Также испытуемые, которым удалось достичь неплохого успеха, не сидели не места, а старались двигаться, сообщает regnum.ru. При этом они делали довольно простые вещи: приседали, наклонялись и т.д. В общей сложности, похудевшие тратили на физнагрузку не менее 40 минут в день.

По словам ученых, результат исследований говорит о том, что довольно элементарные движения могут помочь людям бороться с распространенной проблемой лишнего веса.