Студент получил от KitKat 6,5 тысяч шоколадок взамен украденной голодным вором

Интересное происшествие произошло со студентом из Америки. Хантер Джоббинс обнаружил, что из его машины украли шоколадку KitKat. При этом воришка оставил хозяину вкусности записку.

В ней он написал, что просто обожает данные шоколадки и, к тому же, был голоден. Поэтому и решился на отчаянный шаг. Также в записке воришка уточняет, что ничего, кроме шоколада, он не взял.

Студенту данная записка показалась настолько необычной, что он ее опубликовал в соцсетях и получил неожиданный отклик. Запись не только набрала море поклонников, но и стала причиной неожиданной посылки, которую получил студент, сообщает life.ru.

Компания, которая производит KitKat, прислала парню 6,5 тысяч батончиков, чтобы возместить ему понесенный ущерб. Полученные сладости студент раздал знакомым.